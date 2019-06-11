Вмешательство России в торговые споры между США и КНР не имеет смысла, страны сами должны разрешить эти вопросы. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в четверг в интервью межгосударственной телерадиокомпании « Мир ».

«Конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс», — сказал Путин, комментируя сравнение России с умной обезьяной, наблюдающей за схваткой двух тигров свысока, которое он сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Говоря о так называемых торговых войнах между США и Китаем, он назвал это «спором между крупнейшими экономиками мира». «Там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств», — акцентировал внимание Путин.

По его словам, Китай — это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для США, которые размещают там свои производства, создают рабочие места. Вместе с тем Китай, продавая свои товары на внешних рынках, в значительном объеме поставляет их на американский рынок, и при этом серьезную часть получаемой выручки хранит в виде золотовалютных резервов в американских ценных бумагах.





