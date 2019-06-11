Кузнецов работает в Сбербанке с 2010 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов награждается орденом «За заслуги перед отечеством» III степени. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом «За заслуги перед отечеством» III степени Кузнецова Станислава Константиновича — заместителя председателя правления публичного акционерного общества «Сбербанк России», — говорится в документе
Кузнецов работает в Сбербанке с 2010 года.
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