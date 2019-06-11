Банк «Восточный» получил рекомендации от ЦБ не увеличивать объем депозитного портфеля, однако регулятор не запрещал кредитной организации привлекать вклады от населения. Об этом Банки.ру сообщили в кредитной организации.

«Информация о запрете на прием вкладов не соответствуют действительности. Речь идет о рекомендации не увеличивать объемы депозитного портфеля. Банк в течение года проводит политику максимально эффективного использования капитала. Следствием этого является отказ от роста активов в сторону повышения доходности их использования. В таких условиях банку не нужно наращивать портфель вкладов и других пассивов», — говорится в ответе пресс-службы «Восточного».

Там добавили, что предписание Банка России не касается возможности обслуживать уже открытые депозиты. Согласно базе Банки.ру, в линейке «Восточного» сейчас есть девять депозитов, ставки по ним варьируются от 6,15% до 8,45% годовых. Последний раз банк обновлял продуктовую линейку 27 мая, предложив клиентам накопительный «Счет-сейф» со ставкой 6% годовых.

Кроме рекомендаций ЦБ по работе с пассивами, «Восточный» также получил предписание о доначислении резервов по ряду активов на сумму 5,1 млрд рублей. Как сообщают СМИ, средства должны пойти на покрытие «плохих» кредитов, в основном связанных с корпоративным портфелем Юниаструм Банка.

«Банк исполнил очередное предписание ЦБ РФ в полном объеме и в указанный срок. При этом банк не нарушил обязательные нормативы достаточности капитала и на текущий момент не имеет не исполненных обязательств перед ЦБ», — заверили в кредитной организации.