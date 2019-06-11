Планируется, что до конца 2019 года российскими банками будет выпущено более 67 млн карт «Мир».
Каждый третий держатель карт платежной системы «Мир» не пользуется другими банковскими картами. Об этом на Третьей рабочей встрече глав национальных платежных систем и центральных банков стран ЕАЭС рассказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.
«Мы поставили себе стратегическую цель — стать неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. И сегодня у каждого третьего пользователя наша карта является единственной в кошельке, он платит именно «Миром», ему не нужна альтернатива», — сообщил Комлев.
Он также отметил, что на текущий момент в России выпущено более 60 млн национальных карт, десятая часть из которых была эмитирована с начала 2019 года.
Планируется, что до конца 2019 года российскими банками будет выпущено более 67 млн карт «Мир». Кроме того, растет и доля карт, выданных небюджетникам. По последним данным, 44% карт «Мир» выпущено в рамках коммерческой эмиссии, 56% приходится на бюджетную.
Глава платежной системы также рассказал, что растет трансакционная активность по российским национальным картам. Общее количество ежемесячных операций по «Миру» превышает 500 млн штук. В среднем держатель карты «Мир» совершает покупок более чем на 10 тыс. рублей в месяц, средняя сумма чека составляет 696 рублей.
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