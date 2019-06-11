Необходимо поддерживать баланс и присутствовать на рынке.
Россия будет присутствовать на внешнем рынке заимствований независимо от дефицита или профицита бюджета, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
«При профицитном бюджете получается, что мы можем вообще и не заимствовать. Но уйти с рынка легко, а вернуться сложно. Все время нужно соблюдать баланс и присутствовать на рынке», — сказал Сторчак.
Ранее глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский заявлял, что второе размещение евробондов в этом году возможно только на лучших условиях, чем в предыдущем выпуске.
Минфин РФ 21 марта разместил еврооблигации на 3 млрд долларов с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро.
Оценить:
Нет комментариев