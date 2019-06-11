Международные резервы РФ на 7 июня составили 502,7 млрд долларов против 495,2 млрд на 31 мая текущего года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 7,5 млрд долларов.

Как поясняется в комментарии регулятора, рост показателя за неделю на 1,5% произошел «в результате «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за пять месяцев текущего года — на 26,737 млрд.