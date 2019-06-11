Индексация пенсий выше инфляции с 2020 года может потребовать расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), если темпы роста экономики будут низкими, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС и порталу « Будущее России. Национальные проекты ».

«В следующие годы — 2020-2021 [годы] — нужно, чтобы проходила более высокая индексация базовой пенсии. И насколько правительство будет выше инфляции пенсии индексировать — это, мне кажется, остается вопросом. Для этого нужны более высокие темпы экономического роста, — сказал Кудрин. — Если нет, надо будет более жесткие меры принимать, определяться, откуда брать деньги: перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».