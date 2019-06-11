Компания «ЮТэйр» c осени прошлого года ведет с 11 банками переговоры о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд рублей, по ним авиакомпания допустила дефолты, кредиторы предлагают «ЮТэйр» подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «ЮТэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), рассказали «Ведомостям» три банкира.

Идея продажи ЮтВУ обсуждается, но требования такого кредиторы не выдвигают, это тема сложная, говорят собеседники издания: во-первых, ЮтВУ – актив крупный, не имеющий аналогов и очень сложный в оценке, он может стоить от 10 млрд до 30 млрд рублей, хотя верхняя оценка в 20 млрд рублей представляется более реалистичной.

«ЮТэйр» продавать вертолетную «дочку» не хочет и главный аргумент как раз в том, что на такой крупный актив нет покупателя, продолжает собеседник, но синдикат банков предлагает хотя бы инициировать предварительные переговоры, прощупать рынок; контрольный пакет «ЮТэйр» до недавнего времени принадлежал пенсионному фонду «Сургутнефтегаза», в 2018 году фонд был реформирован и теперь принадлежит физлицу – Валерию Ефимову, авиационная отрасль и банкиры считают, что «Сургутнефтегаз» сохраняет влияние на Utair, но формально нефтяная компания осталась лишь кредитором перевозчика – ей он должен 6 млрд рублей.

100% акций ЮтВУ заложены по двум синдицированным кредитам 11 банков на 39,1 млрд рублей, при одобрении банков, на которых приходится 66,7% синдицированных кредитов, взыскание может быть обращено на вертолетную компанию, говорит один из банкиров; в феврале вопрос об обращении взыскания на залоги уже выносился на комитет кредиторов, но тогда банкиры проголосовали против, еще 17,4 млрд рублей «ЮТэйр» должна Сбербанку, по этому кредиту действует поручительство структур «Сургутнефтегаза».

В марте «ЮТэйр» попросила синдикат списать 31,4 млрд рублей, или 80% синдицированных кредитов, в мае авиакомпания сделала новое предложение – не списывать, а перенести погашение 31,4 млрд рублей на 35 лет, что тоже не устраивает кредиторов, они выдвигали встречное требование – поручительство по синдицированным кредитам «Сургутнефтегаза» или правительства ХМАО (второй по величине акционер Utair c пакетом 38,8%), но «ЮТэйр» заявила, что поручительств не будет, продолжают собеседники.