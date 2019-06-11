Управляющие компании из группы компаний (ГК) «Капиталъ Управление активами» в последние дни потеряли самые высокие рейтинги от «Эксперт РА». Участники рынка считают, что компании потребуется значительная перестройка бизнеса, сообщает «Коммерсант» .

В начале недели рейтинговое агентство «Эксперт РА» объявило о присвоении управляющей компании «Капиталъ» рейтинга на уровне А+ (на одну ступень ниже ранее действующего рейтинга А++). Давление на оценку оказали невысокий размер вознаграждений по отношению к объему средств в ДУ, а также низкая операционная эффективность. К «негативным факторам» отнесена и низкая рентабельность капитала по чистой прибыли (1,6%). Аналитики отмечают, что клиентская база компании характеризуется низкими показателями стабильности и диверсификации.

По данным «Эксперт РА», на конец 2018 года ГК, в которую входят компании «Капиталъ», «Капиталъ Управление активами» и «Капиталъ ПИФ», занимала 12-е место среди крупнейших компаний рынка ДУ (активы под управлением — 103 млрд рублей). За год активы снизились в 1,7 раза. При этом более 70% приходится на средства пенсионных фондов. По данным УК «Капиталъ», по итогам первого квартала активы под управлением достигли 70 млрд рублей.

Участники рынка отмечают, что обновление бизнеса УК «Капиталъ» возможно. «Если группа сможет сопоставимо с ушедшими объемами бизнеса сократить административные расходы, отказаться от нерентабельных направлений бизнеса, это позволит сократить издержки», — отмечает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Вместе с тем, по словам управляющего директора УК «Открытие» Романа Соколова, «рыночный сегмент рынка ДУ средствами НПФ очень узок и конкурентен, поэтому заместить выбывающие объемы клиентских средств будет проблематично». Решением может стать развитие работы с другими категориями клиентов, в частности с розницей. «Сейчас возможно развивать розницу при наличии удаленных каналов продаж, в том числе используя маркетплейсы и витрины партнеров», — отмечает гендиректор УК «Уралсиб» Ольга Сумина.

«Для снижения операционных расходов в прошлом году и в начале текущего года была проведена работа по оптимизации бизнеса, это позволило провести сокращения без негативного влияния на компанию. К тому же были снижены затраты на IT-направление, так как бизнес был переведен на новое программное обеспечение», — отмечает гендиректор УК «Капиталъ» Константин Беликов. Также, по его словам, «в качестве основного сценария развития рассматривалось привлечение стратегического инвестора».

По словам нескольких собеседников издания, в конце прошлого года ГК вела переговоры о продаже бизнеса с Промсвязьбанком, АФК «Система», БКС, «ФК Открытие». В первых трех случаях рассматривали возможность продажи группы за капитал плюс 240–350 млн рублей, в последнем случае банк был готов заплатить только капитал. В АФК «Система» рассматривают различные варианты «укрупнения бизнеса управляющей компании, как органического, так и неорганического».