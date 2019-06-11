Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, следует из мониторинга госзаказа, проведенного Счетной палатой (СП). Более трети контрактов госкомпаний, заключенных в прошлом году, пропали из поля зрения общественности. Об этом сообщают «Известия» .

Общая сумма контрактов, заключенных в прошлом году госкорпорациями в рамках 223-ФЗ (предназначен для компаний с рыночной организационной формой — ОАО, ООО и т.д.), составила 24,2 трлн рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты. При этом в единой информационной системе были опубликованы тендеры лишь на 16,7 трлн. Таким образом, закупки на 7,5 трлн рублей (более 7% ВВП) были выведены из публичной сферы, следует из отчета. Годом ранее показатель закрытых закупок составлял 3,4 трлн рублей.

В СП считают, что такая динамика отчасти связана с изменениями законодательства в конце 2017 года. Поправки предоставили госкорпорациям более широкие возможности, для того чтобы скрывать закупки, отметили аудиторы. В частности, организации получили право не публиковать информацию о покупке финансовых услуг и услуг по использованию государственного и муниципального имущества, а также закупки у дочерних или аффилированных предприятий, уточнили в СП. Кроме того, госкорпорациям разрешили закрывать сделки, так или иначе связанные с атомной энергетикой. Это было сделано для снижения риска введения санкций против компаний и их поставщиков.

«В закрытой форме проводятся закупки, составляющие государственную тайну, а также закупки на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ на основании актов правительства, позволяющих заказчикам не размещать информацию о закупках в открытой форме, — пояснил «Известиям» заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев. — Такие акты принимаются в целях защиты российских компаний от необоснованных санкций зарубежных стран. Конечно, уровень конкуренции на закрытых торгах по понятным причинам минимален по сравнению с открытыми торгами в электронной форме. Если говорить о ситуации в целом, то мы с коллегами из Минфина и Федерального казначейства планируем реализовать целый комплекс мер по повышению конкуренции на торгах по 223-ФЗ».

«Известия» направили запрос в 17 крупнейших компаний, принадлежащих государству (в их число входят, например, Сбербанк , РЖД, «Транснефть» и «Почта России») с просьбой уточнить объем закрытых закупок в 2018 году. На момент публикации материала ни в одной из опрошенных корпораций не ответили. В Минфине и ФАС также не прокомментировали критику Счетной палаты и не ответили на просьбу уточнить наиболее распространенные причины закрытия закупок.

Закрытость госзаказа приводит к ограничению конкуренции, росту риска закупок по цене выше рыночной, а также снижает эффективность отбора поставщиков, уверены в Счетной палате. По словам экспертов, отследить процесс закрытых торгов невозможно, поэтому нельзя исключать, что в них участвует меньше поставщиков, чем могло бы. Конкуренция снижается, что в итоге сдерживает рост экономики. По данным СП, в прошлом году на тендеры в рамках 223-ФЗ пришлось около 68% общего объема госзаказа.