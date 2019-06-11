Более половины бедных в России — семьи с детьми, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», — сказала она на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме говорил, что почти 19 млн россиян живут в бедности. Для расширения адресной поддержки малоимущих граждан правительство намерено создать для всех регионов реестр малообеспеченных семей, отмечает глава Кабмина.

Премьер подчеркнул, что пилотный проект по созданию реестра бедных семей уже запущен в восьми регионах.



Напомним, пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартовал в начале года и будет проходить в четыре этапа.



В мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года снизить в два раза уровень бедности в России. Также глава государства поручил обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

