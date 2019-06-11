Чистая прибыль АО «Сбербанк Лизинг» по МСФО за 2018 год составила 5,8 млрд рублей, увеличившись на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности приводятся в релизе компании.

Лизинговый портфель вырос на 51% и достиг 609 млрд рублей.

Общий показатель объема нового бизнеса (по сумме купли-продажи, без НДС) составил 196 млрд рублей, что на 55% больше по сравнению с 2017 годом. Активная клиентская база выросла в 1,6 раза — сейчас у «Сбербанк Лизинга» 14,3 тыс. клиентов.



Активы компании увеличились на 41% и на 31 декабря 2018 года составили 372,5 млрд рублей.