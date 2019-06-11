Ключевая зона роста российской экономики — инфраструктура, основные драйверы — развитие городов и железных дорог. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент банка Кундапур Ваман Каматх.

«Последние пять лет я приезжаю [в Санкт-Петербург] каждый год, и я вижу, как идет трансформация. И совершенно ясно, что одним из последствий роста экономики будет урбанизация. Она может дать импульс росту экономики России в следующие пять лет, это будет ключевой драйвер — развитие городов, дорог, строительство метро. Другой драйвер — железные дороги. Поэтому ключевая зона роста российской экономики — инфраструктура. России нужна развитая инфраструктура из-за ее размеров и численности населения... <…> За развитием инфраструктуры последует рост производства и услуг. Потому что сейчас ведущие бизнесы — это бизнесы, которых пять-десять лет назад еще не было: доставка еды, интернет-магазины и так далее», — рассказал Каматх.

По оценке Каматха, рост российской экономики по итогам 2019 года должен составить в пределах 1—1,5% ВВП при прогнозе МЭР в 1,3% ВВП.

Он также добавил, что в следующем году Новый Банк Развития БРИКС планирует нарастить долю кредитования России на 15—20%. Он отметил, что в России эти кредиты ранее не слишком пользовались спросом.

«Да, в первый год он [спрос] был низким. Мы проделали большую работу, чтобы понять, как работает российский рынок, и что мы можем ему предложить. В следующем году мы планируем нарастить долю портфеля российских кредитов на 15—20%», — сказал глава Нового Банка Развития.