Центральной Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций Бест Эффортс Банка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Операции, являвшиеся манипулированием рынком акций, совершались двумя не связанными между собой группами физических лиц. Первая группа в период с 31 октября 2017 года по 21 мая 2018-го совершала не имеющие экономического смысла сделки «на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема, а заявки контрагентов поступали в торговую систему с минимальной разницей во времени. Обстоятельства совершения данных сделок и характер торгового поведения свидетельствуют о наличии предварительного соглашения между указанными лицами. При этом действия лиц группы 1 способствовали созданию видимости торговой активности и аномальному росту цены акций. В результате прочие участники рынка акций вводились в заблуждение относительно цены акций», — комментирует ЦБ.

В ходе проверки при анализе торгов акциями на бирже были также выявлены операции, являвшиеся манипулированием рынком акций, которые совершались по предварительному соглашению участниками Группы 2. Торговые счета входящих в нее лиц лиц были открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Подача поручений на совершение взаимных сделок в период с 22 декабря 2016 года по 22мая 2017-го обеспечивалась действиями одного из участников группы, который получил положительный финансовой результат от сделок с другим. Указанные сделки приводили к существенному отклонению цены акций.

Действия обеих групп квалифицируются регулятором как манипулирование рынком в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Банк России принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушений Федерального закона лицами, причастными к манипулированию рынком Акций, в том числе в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — отметил регулятор.