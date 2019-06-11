Банк России предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, сообщили ТАСС в инвестиционном фонде Baring Vostok.



«Финансовое положение банка «Восточный» приближается к критическому, поскольку Центральный банк РФ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 миллиардов рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем «Юниаструм Банка», — говорится в сообщении фонда.

С сентября 2018 года банк «Восточный» начислил около 24 млрд рублей резервов, из которых более 20 млрд рублей относится к корпоративным кредитам «Юниаструма».

При этом в Baring Vostok сообщили, что «фонды по-прежнему готовы целиком финансировать рекапитализацию банка «Восточный» на 5 млрд рублей, предписанную ЦБ и согласованную между всеми акционерами еще в 2018 году, в случае если акционеры, представляемые компанией Finvision, не смогут или не захотят выделить на это средства».