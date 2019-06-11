Банк России снизит ключевую ставку до 7,5% на июньском опорном заседании, уверены аналитики, опрошенные Банки.ру. Уменьшение показателя на 0,25 процентного пункта будет первым шагом к смягчению денежно-кредитной политики с марта прошлого года — с тех пор регулятор не снижал ставку, и даже дважды ее поднимал. Сигналов для нового снижения появилось немало.

От допущений к интервенциям



В последнем комментарии по ставке Банк России допустил снижение показателя уже во II—III квартале текущего года, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. Позднее эту же формулировку повторила председатель регулятора Эльвира Набиуллина — сначала перед депутатами Госдумы, а потом на форуме в Петербурге.

«Словесные интервенции регулятора дают более четкий сигнал на снижение, чем статистика. Подобные заявления являются важным индикатором грядущего снижения ставки на 25 б. п. Тем самым мы сдвигаем срок изменения ключевой ставки с сентября на июнь», — указывают в обзоре аналитики Газпромбанка.

Публичные высказывания представителей ЦБ дали уверенность не только аналитикам, но и участникам рынка: с момента предыдущего заседания совета директоров ЦБ 26 апреля доходность пяти- и десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) упала более чем на 50 б. п. Основным драйвером выступает как раз вера инвесторов в дальнейшее снижение ключевой ставки, писал в своем обзоре аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Причем рынок, похоже, ожидает от ЦБ широкого жеста — сокращения показателя не на 25 б. п., а сразу на 50 б. п. Текущие доходности на рынке ОФЗ соответствуют ключевой ставке не выше 7,25%, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Вся кривая ОФЗ провалилась ниже YTM 8%, при этом выпуски с погашением до пяти лет ушли ниже YTM 7,64%. Такое ценообразование при текущем уровне ставки RUONIA (7,56%) предполагает, что ключевая ставка в ближайшее время снизится на 50 б. п. с вероятностью 100%», — писал эксперт в своем обзоре 6 июня.

Смягчение по расписанию

В мае инфляция в России замедлилась до 5,1% в годовом выражении, подсчитал Росстат. Это ниже значений показателя в предыдущие три месяца, фактически темпы роста цен приблизились к январскому уровню в 5% годовых. «Вектор развития инфляционных процессов, а также наличие контроля над проинфляционными рисками оставляют Банку России достаточно места для принятия решения по снижению ставки», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Намерение ЦБ может поддержать не только динамика фактической инфляции, отмечает портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции впервые с начала 2018 года оказалась значительно (на 1,1 п. п.) ниже, чем наблюдаемая на текущий момент», — подчеркивает эксперт. Он связывает это со стабилизацией цен на топливо, а также со слабым эффектом повышения НДС.

Структура фактической инфляции все равно неоднородна, предупреждают аналитики Газпромбанка. «Произошло ускорение роста цен на услуги до 0,4% (0,2% в апреле) на фоне повышения тарифов на транспорт. В мае также бензин подорожал на 0,3% (0% за апрель). Недельная инфляция на 3 июня снизилась до нуля, однако цены на бензин прибавили еще 0,4%», — указывают экономисты. Они же обращают внимание на по-прежнему высокие инфляционные ожидания 9,3% годовых.

Банк России уже улучшал прогноз по инфляции и может это сделать в июньском комментарии, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. В этой ситуации регулятору придется быть последовательным. «Будет, мягко говоря, странно, если при существенном и повторном понижении прогноза инфляции ЦБ не снизит ключевую ставку», — говорит эксперт.

Другие аргументы «за»

Еще одним фактором в пользу снижения ставки может быть отсутствие внешних шоков, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. «Волатильность на рынке нефти оказывает ограниченное влияние на рубль, что тоже является фактом в пользу снижения ставки», — объясняет эксперт.

«Риски стабильности российских финансовых рынков на данный момент находятся на условно нейтральных уровнях: санкционная пауза в отношении РФ продолжается, российские рынки остаются инертны к внешним понижательным движениям», — соглашается Покатович из «БКС Премьер».

Между тем усиливается внешний фактор, связанный с развитием торговой войны между США и Китаем, говорят собеседники Банки.ру. «В мире уже наблюдается массовый переход центральных банков стран мира к смягчению монетарной политики для минимизации указанного риска», — подчеркивает Денис Попов. Он же обращает внимание на еще один аргумент в пользу снижения ставки ЦБ — слабый экономический рост.

В I квартале 2019 года ВВП России увеличился лишь на 0,5% в годовом выражении, что резко выбивается из прогнозов ЦБ и Минэкономразвития. Банк России ожидал роста на 1—1,5%, а министерство — на 0,8%.

«С одной стороны, ЦБ формально не отвечает за рост, но в условиях, когда он ожидал роста экономики на 1,5—2%, а по факту получилось 0,5%, вполне возможно, что регулятор решит поддержать экономику», — комментирует главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Резоны для паузы

Причин для сохранения ставки немного, но они есть, считают эксперты. «В случае сохранения ставки неизменный акцент и внимание ЦБ могут быть несколько смещены с проинфляционных рисков на риски со стороны активного роста потребительского кредитования», — говорит Покатович.

На 1 мая 2019 года темп прироста потребкредитования составил 25,3% в годовом выражении, сообщил Банк России. В апреле банки выдали гражданам рекордную сумму за семь лет — 447,9 млрд рублей, подсчитало агентство Frank RG. Рост выдач год к году достиг 27%, а прирост портфеля — 29,3%.

Хотя проблема не связана с решением по ставке, перегрев на рынке розничного кредитования — аргумент против смягчения ДКП, считает Денис Попов.

Делай раз, делай два!

Некоторые из опрошенных Банки.ру аналитиков также пересмотрели прогноз относительно того, сколько раз в течение 2019 года Банк России будет готов снижать ставку.

«Мы ожидаем два раунда смягчения ДКП в 2019 году. К концу года ключевая ставка ожидается на уровне 7,25% годовых», — отмечает Максим Тимошенко из «Русского Стандарта». Аналогичные оценки озвучили в Газпромбанке, Альфа-Банке, «Открытие Брокер» и «БКС Премьер».

Поводом для осторожности может стать разве что динамика инфляции, подчеркивает Денис Попов. «Инфляционные процессы будут оставаться неустойчивыми. Окончательная стабилизация ожидается в начале 2020 года, что позволит продолжить цикл понижения ключевой ставки при условии сохранения макроэкономической стабильности», — резюмирует эксперт.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru.