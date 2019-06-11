Совладелец Альфа-Банка Петр Авен попросил президента России Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова, говорится в письме Авена, на котором стоит резолюция президента: «Рассмотреть [генпрокурору] Чайке Ю. Я.», сообщают «Ведомости» .

В письме говорится, что компания А1 (как и Альфа-Банк, входит в «Альфа-групп») заключила с «Росгосстрахом» партнерское соглашение, по которому «Альфа-групп» оказывает содействие в возврате активов и денег, «незаконно выведенных из «Росгосстраха» бывшим собственником» Данилом Хачатуровым — с целью защиты интересов «Росгосстраха» А1 направила ряд запросов в госорганы с просьбой дать правовую оценку совершенным Хачатуровым сделкам.

В декабре 2016 году Хачатуров договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю во владельце «ФК Открытие» – «Открытие холдинге», а в августе 2017 года ЦБ забрал банк на санацию, но по условиям сделки Хачатуров продолжал до середины октября 2017 года сохранять контроль над компаниями группы «Росгосстрах», говорится в письме Авена; в 2018 году «был выявлен целый ряд заведомо убыточных сделок и действий предыдущего руководства «Росгосстраха», суть которых заключалась в выводе имущества и денег в пользу компаний Хачатурова и его родного брата Сергея — страховщику был нанесен ущерб не менее чем на 1,5 млрд рублей, но поскольку новый собственник «Росгосстраха» в лице «ФК Открытие» принадлежит ЦБ, то совершение описанных сделок можно рассматривать как причинение ущерба государственной компании, писал Авен.

«Росгосстрах» обращался в Арбитражный суд Москвы. «Несмотря на очевидный характер допущенных злоупотреблений, убыточность и незаконность совершенных бывшим руководством «Росгосстраха» сделок, суды отказывают в исках, игнорируя основы законодательства и обстоятельства дел. Решения судов принимаются исключительно в пользу компаний Хачатурова, а сами дела рассматриваются с грубыми процессуальными нарушениями», — написал Авен и попросил дать поручение Генпрокуратуре и «прочим имеющим отношение к данному вопросу государственным органам» проверить соблюдение требований закона, в том числе на предмет наличия признаков состава преступления при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами Хачатурова, а также заключенные бывшим руководством «Росгосстраха» сделки, которые обжалуются страховщиком.

Сам «Росгосстрах» тоже пытался оспорить несколько сделок, заключенных с компаниями Хачатурова, следует из картотеки арбитражных судов.