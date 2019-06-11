Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг СДМ-Банка на уровне «BВB+(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг СДМ-Банка определяется удовлетворительной оценкой бизнес-профиля и риск-профиля. Высокие показатели рентабельности и достаточности основного капитала позволяют кредитной организации абсорбировать существенные потенциальные убытки. По мнению АКРА, банк сохраняет сильную позицию по ликвидности при умеренно высокой концентрации ресурсной базы», — говорится в сообщении.

Оценка бизнес-профиля банка остается удовлетворительной, при этом АКРА отмечает стабильно прозрачную структуру собственности и адекватное масштабу и стратегии кредитной организации качество системы корпоративного управления. СДМ-Банк поддерживает высокий уровень диверсификации операционного дохода. Фактором, ограничивающим оценку бизнес-профиля, по-прежнему является относительно низкая рыночная доля банка на федеральном и региональном уровне. Банк развивает традиционные для себя направления: кредитование компаний малого и среднего бизнеса и предоставление им иных финансовых услуг.

Сильная позиция банка по капиталу поддерживается высокими показателями достаточности, СДМ-Банк сохраняет значительную прибыльность операций. Удовлетворительная оценка риск-профиля определяется адекватной системой риск-менеджмента и высоким качеством активов вне портфеля ссудной задолженности. Позиция банка по ликвидности оценивается как сильная.

К позитивному рейтинговому действию в отношении банка может привести снижение концентрации кредитного портфеля на десяти крупнейших заемщиках, уменьшение доли проблемной задолженности в кредитном портфеле, значительное снижение уровня принимаемого рыночного риска и рост диверсификации ресурсной базы.

К негативному рейтинговому действию может привести отступление от реализуемой бизнес-модели, снижение качества кредитного портфеля, снижение качества активов вне портфеля ссудной задолженности и ухудшение позиции по ликвидности.