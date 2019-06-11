Банк ВТБ разработал новое приложение «Мой умный город». Продукт, позиционируемый банком как «незаменимый помощник в ежедневных делах для всех жителей мегаполиса», был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума, указано в сообщении банка, распространенном во вторник, 11 июня.

Уточняется, что приложение было разработано при активном участии департаментов правительства Москвы. Первая версия уже доступна москвичам и гостям столицы.

«В приложении «Мой умный город» представлен наиболее востребованный горожанами функционал: информация по культурным мероприятиям, оценка транспортной ситуации, платежи за услуги ЖКХ, пополнение парковочного счета, оплата школьного питания, пополнение электронного кошелька карты «Тройка», голосования платформы «Активный гражданин», локальные сервисы программы «Мой район» и другие опции. Также реализована возможность оплаты с использованием Apple Pay и внедрен «умный» чат-бот», — рассказали в ВТБ.

По словам начальника управления разработки и сопровождения специальных продуктов департамента трансакционного бизнеса, вице-президента банка ВТБ Вадима Изотова, приложение в том числе является каналом коммуникации города с жителями. «Сегодня в приложении доступен базовый набор сервисов, но мы уже работаем над следующими релизами и новыми возможностями, такими как заказ столика в близлежащем ресторане, покупка билетов на культурные мероприятия, расписание и маршруты городского транспорта, просмотр свободных мест на парковках, поиск ближайших машин каршеринга, чат с жителями района и многое другое», — отметил Изотов.



Приложение доступно для скачивания в App Store.