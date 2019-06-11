Осенью 2019 года ВТБ планирует запустить виртуального мобильного оператора связи «ВТБ-Мобайл» и выпустить сим-карты ВТБ, сообщил в интервью агентству «Прайм» в рамках ПМЭФ член правления ВТБ Олег Смирнов.

По его словам, эти сервисы на старте могут быть в виде отдельного приложения.

«Есть разные варианты, и в каждом конкретном случае мы будем рассматривать отдельный кейс. Я думаю, что на старте, скорее всего, это будет отдельное приложение, которое в перспективе мы интегрируем в «ВТБ-Онлайн», — пояснил Смирнов.