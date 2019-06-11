Сбербанк ожидает во втором полугодии 2019 года снижения ключевой ставки Банка России и замедления инфляции. При соблюдении этих двух условий ставки по ипотеке могут пойти вниз, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Сбербанк, крупнейший игрок на ипотечном рынке, в конце мая снизил ставки по ипотеке на 0,3—0,6 процентного пункта.

«Зависит от динамики рынка, процентных ставок…. Мы должны понимать, что снижение ставок возможно при соблюдении двух условий: снижения ключевой ставки и снижения инфляции, при соблюдении которых ставки могут пойти вниз», — ответил Ведяхин на вопрос, может ли Сбербанк еще раз снизить ставку по ипотеке.

«Мы ожидаем, что во втором полугодии будет снижение ключевой ставки, замедление инфляции», — добавил он.

При этом первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что стоит понимать, что ставки будут снижаться как по кредитам, так и по депозитам. «Такой ситуации, что по кредитам ставки ушли вниз, а по депозитам ставки пошли вверх, не будет», — заключил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале сделал ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести «ипотечные каникулы», а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту.