В Москве в ближайшее время планируют утвердить новую программу поддержки бизнеса. Речь идет о субсидиях для предпринимателей, работающих по франшизе, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточняется в сообщении на сайте мэра Москвы, проект соответствующего постановления уже подготовлен столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития.

«Эта мера поддержки ориентирована прежде всего на небольшие компании и начинающих предпринимателей. Ведь франшиза представляет собой готовую и проверенную временем модель, с которой проще открыть свое первое дело или развивать уже действующий бизнес», — отметила Сергунина.

По ее словам, проект постановления правительства Москвы предусматривает субсидии для приобретения оборудования, погашения лизинговых платежей и процентов по кредитам . Компенсировать предлагается до 35% документально подтвержденных вложений.

«Благодаря такой поддержке появятся новые кофейни, закусочные, магазины, предприятия бытового обслуживания. Это обеспечит создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет. А значит, вложения окупятся и принесут пользу городу», — отметила вице-мэр.



По данным Российской ассоциации франчайзинга, в Москве по франшизе работают 11,5 тыс. объектов и 500 брендов.