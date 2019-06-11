Законопроект о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, внесен во вторник на рассмотрение Госдумы. Автором инициативы выступил председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает его пресс-служба.



Предлагается установить, что «переход права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов». В этом случае регистрирующий орган «проставляет в реестре специальную отметку о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи», пояснил разработчик. Без такой отметки Росреестр не сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной форме, они будут возвращены заявителю.

При этом отметку можно будет проставить в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) только на основании личного заявления владельца или его законного представителя либо посредством почтового отправления в Росреестр, в котором подлинность подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке. «Таким образом, законопроект предоставит собственникам недвижимости гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению», — подчеркнул Крашенинников, подтвердив, что предлагаемые изменения «защитят граждан от нового вида мошенничества с использованием современных технологий».

Депутат обратил внимание, что в последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника. «Недавно в СМИ освещался вопиющий случай, когда таким образом была украдена квартира в центре Москвы, — напомнил он. — Получив доступ к усиленной квалифицированной электронной подписи владельца недвижимости, «специалисты» удаленно подали от его имени документы на госрегистрацию перехода права на жилье, и квартира была оформлена на другого владельца».

«К сожалению, закон сейчас не может полностью защитить собственника в подобных случаях», — констатировал глава думского комитета. По его словам, применение такого способа идентификации, как усиленная квалифицированная электронная подпись, не защищено от риска получения неправомочным лицом ключа проверки, который может храниться на флеш-картах, CD-дисках и так далее. «С развитием технологий развиваются возможности не только у добропорядочных лиц, но и у мошенников, поэтому необходимы дополнительные способы защиты прав добросовестных граждан», — заключил Крашенинников.