Арбитражный суд Ростовской области признал наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Донинвест» трех из 17 человек, указанных ответчиками в соответствующем иске Агентства по страхованию вкладов. Об этом со вторник, 11 июня, сообщается на сайте агентства.

«Определением Арбитражного суда Ростовской области от 6 июня 2019 года (дата оглашения резолютивной части) признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Григорьева Александра Юрьевича… Гуленковой Светланы Владимировны… Калитванской Аллы Витальевны… Рассмотрение заявления в части определения размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка. В остальной части заявленных требований отказано», — указано в сегодняшнем сообщении АСВ.

Агентство 14 декабря 2017 года подало в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении лиц, контролировавших КБ «Донинвест», к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере почти 1,016 млрд рублей. Ответчиками по иску значатся 17 человек: Александр Григорьев, Светлана Гуленкова, Алла Калитванская, Ольга Гончарова, Светлана Арбузова, Лидия Мищерякова, Николай Бельмас, Сергей Заец, Евгений Струков, Андрей Фрадкин, Алла Хвесько, Денис Волчков, Андрей Орлов, Алексей Никитин, Игорь Тищенко, Андрей Разин, Виталий Пономарев.

Уточним, что известный в прошлом (в частности, по группе «Ласковый май») продюсер Андрей Разин входил в число совладельцев «Донинвеста» и в его совет директоров. Виталий Пономарев, Денис Волчков, Андрей Орлов, Игорь Тищенко также были членами совета директоров на момент отзыва лицензии у банка; Светлана Гуленкова была и. о. председателя правления, в которое также входили Ольга Гончарова, Светлана Арбузова, Лидия Мищерякова.

В ноябре 2017 года стало известно о направлении в суд уголовного дела о хищении 2,18 млрд рублей у банков «Западный» и «Донинвест» . Фигурантами дела были указаны фактический собственник двух банков Александр Григорьев, бывшая глава «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, а также Оксана Ермакова и Ринат Юсупов.



Банк лишился лицензии 9 октября 2014-го, а в декабре того же года был признан банкротом. Конкурсным управляющим было назначено АСВ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 июня 2019 года.