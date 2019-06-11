Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску компании «Менеджмент-Консалтинг», управляющей пенсионными накоплениями НПФ «Открытие» (прежнее название – НПФ «Лукойл-гарант»), взыскали около 1,7 млрд рублей с кипрской O1 Group Limited бизнесмена Бориса Минца.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы ответчика и компании «Прайм-финанс», также связанной со структурами Минца, на принятое в октябре решение Арбитражного суда Москвы и январское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

В этом иске «Менеджмент-Консалтинг» выступает как доверительный управляющий пенсионными средствами «НПФ Электроэнергетики», в 2018 году присоединившегося к НПФ «Лукойл-гарант». Истец потребовал от О1 Group Limited выкупить принадлежащие ему облигации «Прайм-финанса». Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав стоимость ценных бумаг, купонный доход и проценты.

В обоснование своих требований истец сослался на безотзывную оферту, которую О1 Group Limited направила владельцам данных облигаций. По условиям оферты, информация о которой была опубликована в феврале 2016 года на ресурсе раскрытия информации эмитента, ответчик обязался выкупить ценные бумаги у их владельцев по цене приобретения.

По словам представителя «Менеджмент-Консалтинг», в связи с дефолтом облигаций истец направил ответчику требование исполнить оферту, однако оно не было удовлетворено, в связи с чем компания обратилась в суд. Представитель «Прайм-финанса» заявил в суде, что истец не представил оригинал оферты, а публикация на сайте являлась информацией об одобрении условий оферты, а не официальным предложением держателям облигаций.