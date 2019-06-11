Арбитражный суд Московской области отказал конкурсному управляющему банка «Пушкино» в заявлении об аресте имущества бывших руководителей организации на сумму 14,7 млрд рублей, говорится в определении суда.

«Изложенная конкурсным управляющим позиция свидетельствует о построении им выводов не на официальных источниках информации, а на данных, размещенных в сети Интернет», — отметил арбитраж. Доказательств, что содержащаяся в представленных документах информация достоверна, не представлено.

В апреле суд возобновил производство по заявлению АСВ о взыскании с экс-совладельца банка Алексея Алякина и других бывших руководителей 14,7 млрд рублей.

Областной арбитраж 1 февраля 2017 года приостановил производство по этому заявлению до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов.

Суд 3 декабря 2013 года признал банк «Пушкино» банкротом. АСВ в феврале 2019 года сообщило, что банк «Пушкино» выплатил кредиторам первой очереди (вкладчики) 1,6 млрд рублей из общего долга в размере 23,3 млрд рублей.