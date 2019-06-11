Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») Артема Аветисяна.

В конце мая 2019 года компания «Финвижн» обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).

На прошлой неделе директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян впервые прокомментировал дело Baring Vostok.

«В первую очередь нужно отделить одно от другого», — заметил Аветисян. По его словам, заявления в СМИ, которые делаются «с подачи коллег из Baring Vostok», о том, что «уголовное дело в отношении менеджеров фонда Baring Vostok связано с корпоративным спором, — это абсурд и совершенная ложь». «Как бы ни завершилось уголовное дело, что бы ни решил суд в отношении менеджеров Baring Vostok, — это никак не повлияет на тот корпоративный спор, который у нас уже идет достаточно долгое время. Он начался где-то год назад и как минимум будет продолжаться еще полтора-два года», — сказал Аветисян.