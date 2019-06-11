Суд пересмотрел решения в отношении двух из четырех бывших контролирующих лиц банка «ИстКом-Финанс», с которых ранее постановил взыскать 252,4 млн рублей по иску Агентства по страхованию вкладов. Об этом во вторник, 11 июня, сообщается на сайте АСВ.

Агентство в статусе конкурсного управляющего КБ «ИстКом-Финанс» 7 сентября 2016 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении экс-предправления, совладельца банка Дмитрия Ревзона, бывших членов правления Константина Забавина и Татьяны Доронкиной, а также совладелицы банка Лилии Смирновой, в свое время занимавшей пост председателя совета директоров, к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 252,4 млн рублей.

Арбитраж 30 мая 2017 года удовлетворил иск в полном объеме . Девятый арбитражный апелляционный суд 7 августа 2017 года и Арбитражный суд Московского округа 18 января 2018 года оставили судебный акт в силе, жалобы ответчиков — без удовлетворения.

Между тем позже, 29 декабря 2018 года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Константина Забавина о пересмотре судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Определение арбитража от 30 мая 2017 года было изменено: в удовлетворении требований конкурсного управляющего о взыскании убытков с Забавина было отказано в полном объеме. Девятый арбитражный апелляционный суд 13 марта и Арбитражный суд Московского округа 5 июня 2019 года утвердили это решение, отказав в удовлетворении апелляции и последующей кассационной жалобы АСВ.



Кроме того, Арбитражный суд Москвы 23 мая 2019 года удовлетворил заявление Татьяны Доронкиной о пересмотре решения от 30 мая 2017 года по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. В удовлетворении требований АСВ о взыскании убытков с Доронкиной также отказано в полном объеме.

Лицензия у банка «ИстКом-Финанс» была отозвана 7 июля 2014-го, а 18 августа того же года он был признан банкротом . Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 августа 2019 года.