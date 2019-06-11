Центральный районный суд Сочи оштрафовал оштрафовал банк «Русский Стандарт» за попытку дать незаконное вознаграждение в крупном размере, говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры региона. Об этом пишет Forbes Russia .

Прокуратура ранее установила, что в апреле 2019 года юрисконсульт банка предложил судебному приставу-исполнителю незаконное вознаграждение в виде 5% от суммы арестованных денежных средств, которое с учетом находящихся у него на принудительном исполнении исполнительных производств составило около 2,6 млн рублей. От предложенного вознаграждения судебный пристав-исполнитель отказался, сообщив о данном факте в прокуратуру района.

По данному факту прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого судом банку назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 26 млн рублей.

Банк не согласен с вынесенным решением и будет его обжаловать, сообщил Forbes представитель кредитной организации.