Есть уже определенная усталость от вопроса об находящемся под домашним арестом основателе Baring Vostok Майкле Калви, не надо нагнетать ситуацию вокруг этого события, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе Примаковских чтений.

«Честно сказать, есть уже какая-то определенная усталость от этого вопроса, честно скажу. Почему? Потому что начинают говорить: ты поддержал Калви или не поддержал? Ты за Калви или против Калви? И вот начинается, знаете: а когда ты поддержал: сразу или через месяц? Вот здесь не надо нагнетать ситуацию вокруг этого события. Мы же говорим о том, что у нас должно быть правовое государство, не должно быть, а оно и есть — правовое государство», — сказал он.

По мнению Силуанова, «суд разберется с этим, ведь это не заурядный вопрос, это незаурядное следственное действие — оно под контролем у руководства страны». «Я уверен, что это будет сделано объективно, в конечно счете суд поставит точку. Но не надо здесь фетишизировать этот вопрос», — подчеркнул вице-премьер.

Силаунов добавил, что болезненно относится к этой ситуации. «Да, конечно, нам неприятно, мне это неприятно, вот честно, неприятно, я очень болезненно к этому отношусь и знаю, абсолютно правильно вы говорите, это такой удар по инвестиционному климату», — добавил вице-премьер.

«Почему если сажают российского бизнесмена за то, что он нарушил закон, мы все молчим, а иностранцы, если ведутся следственные действия, мы начинаем такую бурю эмоцию. Такая же ситуация существует и в любой другой стране — и во Франции тоже, и в США. Посмотрите, сколько иностранных бизнесменов находится за решеткой, по сто лет им дают и более. И никто не устраивает дебаты: ты когда за Калви высказался? Что осуждаешь это — сразу или не сразу? Если ты выполняешь наше законодательство, ты, значит, работаешь спокойно», — сказал Силуанов.