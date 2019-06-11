Райффайзенбанк предоставил возможность подачи анкеты на кредит для малого бизнеса на сайте банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Предварительное решение по заявке предприниматель получит в течение пяти минут в виде SMS, а окончательное решение — в течение дня.

Анкета, заполняемая на сайте банка, автоматически попадает в кредитный конвейер, поэтому на предварительное одобрение уходит не более пяти минут.