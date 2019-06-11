Райффайзенбанк изменил условия по вкладу «Отличное начало» .

Срок депозита теперь составляет 91, 181 и 366 дней. Процентные ставки — 6,79—7,46% годовых (ранее срок составлял 181, 366 и 730 дней, ставки — 6,83—7,53% годовых). Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.