Акционеры Qiwi на годовом собрании приняли решение сменить двух независимых директоров компании — основателя платежной компании Poynt Co. Усаму Бедье и топ-менеджера Worldpay Рона Калифу. Вместо них в совет директоров вошли член совета директоров Альфа-банка Алексей Марей и член набсовета банка «Открытие» Елена Титова, говорится в сообщении Qiwi.

Кроме того, совет директоров компании покинул зампред правления «Открытия» Вениамин Полянцев. На его место избран бывший финансовый директор Qiwi Александр Караваев.

Остальные члены совета директоров сохранили свои места: генеральный директор и основной бенефициар Qiwi Сергей Солонин, совладелец группы компаний Qiwi Борис Ким, зампред правления, руководитель блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие» Надия Черкасова и независимый член совета директоров Маркус Роудс.