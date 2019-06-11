Две оставшиеся на рынке саморегулируемые аудиторские организации (СРО) приняли решение об объединении, так как не могут больше искусственно поддерживать завышенные критерии по численности требования закона, сообщает «Коммерсант» .

Две СРО аудиторов — РСА и АСС — приняли решение об объединении, сообщили изданию участники рынка и подтвердили руководители обеих СРО. «Мы провели встречи с представителями РСА 5 и 6 июня, пришли к согласию по поводу необходимости объединения, обсудили детали», — рассказывает глава ААС Ольга Носова. Глава СРО РСА Людмила Козлова подтвердила принятое решение об объединении.

Причинами объединения в обеих СРО назвали жесткие требования закона «Об аудиторской деятельности» к количеству членов — не менее 2 тыс. компаний или не менее 10 тыс. аудиторов. По данным Минфина, по состоянию на 6 июня в РСА 2014 компаний-членов и 10,4 тыс. аудиторов, в ААС — 2103 компаний и 9,1 тыс. аудиторов. В обеих СРО встречаются и «мертвые души». В письме, которое ААС разослала членам правления, отмечается, что она не может «бесконечно держать планку» по численности. Кроме того, отмечается в письме, «регулятор давно призывает к тому, чтобы была единая СРО аудиторов». В законопроекте Минфина по реформе аудита четко определено, что СРО должна быть одна, и ЦБ, претендующий на надзор за аудиторами финрынка, данную норму не оспаривает.

Согласно «дорожной карте», процесс реорганизации планируется завершить до конца года. В июне—августе будет подготовлен договор о слиянии, в конце сентября пройдут внеочередные съезды, в ноябре будут утверждены правление новой СРО и консолидированный баланс, в декабре она будет зарегистрирована. Планируется, что члены обеих организаций автоматически станут членами новой СРО. Руководители обеих СРО отметили, что планируется единое правление на паритетной основе, будут два офиса и два сопредседателя правления, две сметы.