Планируется, что переход в единую СРО будет завершен до конца года и будет максимально комфортным для участников рынка.
Две оставшиеся на рынке саморегулируемые аудиторские организации (СРО) приняли решение об объединении, так как не могут больше искусственно поддерживать завышенные критерии по численности требования закона, сообщает «Коммерсант».
Две СРО аудиторов — РСА и АСС — приняли решение об объединении, сообщили изданию участники рынка и подтвердили руководители обеих СРО. «Мы провели встречи с представителями РСА 5 и 6 июня, пришли к согласию по поводу необходимости объединения, обсудили детали», — рассказывает глава ААС Ольга Носова. Глава СРО РСА Людмила Козлова подтвердила принятое решение об объединении.
Причинами объединения в обеих СРО назвали жесткие требования закона «Об аудиторской деятельности» к количеству членов — не менее 2 тыс. компаний или не менее 10 тыс. аудиторов. По данным Минфина, по состоянию на 6 июня в РСА 2014 компаний-членов и 10,4 тыс. аудиторов, в ААС — 2103 компаний и 9,1 тыс. аудиторов. В обеих СРО встречаются и «мертвые души». В письме, которое ААС разослала членам правления, отмечается, что она не может «бесконечно держать планку» по численности. Кроме того, отмечается в письме, «регулятор давно призывает к тому, чтобы была единая СРО аудиторов». В законопроекте Минфина по реформе аудита четко определено, что СРО должна быть одна, и ЦБ, претендующий на надзор за аудиторами финрынка, данную норму не оспаривает.
Согласно «дорожной карте», процесс реорганизации планируется завершить до конца года. В июне—августе будет подготовлен договор о слиянии, в конце сентября пройдут внеочередные съезды, в ноябре будут утверждены правление новой СРО и консолидированный баланс, в декабре она будет зарегистрирована. Планируется, что члены обеих организаций автоматически станут членами новой СРО. Руководители обеих СРО отметили, что планируется единое правление на паритетной основе, будут два офиса и два сопредседателя правления, две сметы.
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