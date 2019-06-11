Самые высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года ожидаются в таких регионах, как Ленинградская область (7,1%), Приморский край (6,5%), Дагестан (5,6%), Карелия (5,4%), Псковская область (5%), Севастополь (4,7%), Кабардино—Балкарская Республика (4,5%), Московская область (4,5%), Якутия (4,4%), Крым (4,3%). К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, уточнив макроэкономические прогнозы на ближайшие годы, сообщает «Российская газета» .

При этом примерно 3% составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.

По оценкам Института социально-экономических исследований, экономика будет особенно на подъеме в Республике Крым и Севастополе, Амурской области, Чеченской Республике, Самарской области, Республике Саха — Якутия, Приморском крае, Республике Северная Осетия — Алания, Ленинградской области, Забайкальском крае.

«Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов, — отмечает директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец. — Остальные регионы — это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты».

Как поясняет Алексей Зубец, в 2019 — 2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП в интервале от 2,8% до 3,6%. «Мы не видим оснований для того, чтобы ожидать в ближайшие годы значительного мирового экономического кризиса», — отмечает Зубец.