Законопроект о внедрении электронных трудовых книжек в России получит поддержку Кабмина в ближайшее время, рассчитывает вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы сейчас готовим законопроект. В ближайшее время он получит, надеюсь, поддержку на рассмотрении в правительстве — это электронная трудовая книжка, которая упростит предоставление услуг в определенных направлениях», — сказала Голикова журналистам на полях Международной конференции труда.

Она добавила, что готовится «еще один законопроект, который связан с проведением пилотного проекта по кадровому документообороту».

«Предполагается, что в этом эксперименте примут участие ряд компаний, которые будут определены правительством, и будут отработаны механизмы большого хранения данных, которые касаются трудовых данных работников», — добавила она.

Ранее Голикова заявляла, что работодатели, предположительно, начнут передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде в ПФР для их аккумулирования в информационной системе персонифицированного учета с 1 января 2020 года.