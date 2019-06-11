Проблема с платным использованием мобильного банка Газпромбанка с бесплатными неименными картами, как сообщили в пресс-службе кредитной организации, носила локальный характер и была исправлена.

«Авторизация в новом интернет-банке осуществляется по номеру банковской карты, однако в рамках тестирования сервиса у некоторых клиентов возникли трудности с доступом при использовании моментальных карт. Проблема носила локальный характер и не затрагивала персонализированные банковские карты, поэтому как один из методов решения проблемы, сотрудники службы поддержки Газпромбанка предлагали клиентам оформить себе персонализированную карту, которая также может быть бесплатной при определенных условиях», — говорится в ответе банка

«В настоящее время техническая проблема с доступом по карте моментального выпуска практически полностью устранена и регистрация в новом интернет-банке и приложении «Телекард 2.0» по таким картам возможна без ограничений», — добавили в кредитной организации.

С 19 июня 2019 года Газпромбанк прекращает работу интернет-банка «Домашний банк». С того же дня запускается обновленный сервис, который был запущен в 2018 году. Продолжается его тестирование, и, отмечает банк, подобные технические проблемы еще могут возникать.

«Если это произошло, мы просим их обратиться в контакт-центр, либо офис банка для получения дополнительной консультации. В любом случае, доступ в интернет-банк был, есть и останется бесплатным для клиентов Газпромбанка вне зависимости от того, какой тип карт они используют», — рекомендует Газпромбанк.

Ранее в «Народном рейтинге» Банки.ру появились отзывы клиентов банка, из которых следует, что в новом приложении банка можно зарегистрироваться только с платной именной картой. Многие клиенты Газпромбанка используют «моменталки» — бесплатные неименные карты.