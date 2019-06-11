Второй Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который прошел с 15 мая по 7 июня 2019 года, привлек внимание сотен тысяч россиян. Однако из более чем 220 тыс. попыток сдать зачет успехом увенчалось лишь 17% (почти 40 тыс.), где участники ответили верно на 23 и более вопросов из 30, сообщает пресс-служба регулятора.

Первый онлайн-зачет, прошедший в 2018 году, успешно сдали более 60% участников, поэтому в этом году было решено усложнить задания.

В зачете предлагалось ответить на вопросы трех уровней сложности: начального, базового и продвинутого — на выбор участников. Таким образом, был охвачен весь спектр — от желающих проверить правильность формирования личного бюджета до интересующихся инвестиционными стратегиями. По тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста, участникам были предложены ссылки на материалы по проблемным темам, ознакомившись с которыми они могли попробовать сдать зачет повторно.

Подавляющее большинство решило проверить свои финансовые знания на самом простом, начальном уровне: здесь зафиксировано более 140 тыс. попыток. На базовый уровень решились более 57 тыс. участников, на продвинутом уровне сдать финансовый зачет пытались почти в 30 тыс. случаев.

Наиболее сложными оказались вопросы по валютному контролю, самыми простыми — по налогам, банковским операциям, финансовому мошенничеству и денежно-кредитной политике.