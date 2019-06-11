Идентификацию россиян через Единую биометрическую систему (ЕБС) планируется использовать при получении государственных и муниципальных услуг, для прохода в аэропортах, безбумажного документооборота, а также в сферах телемедицины и образования. Об этом «Известиям» рассказали в «Ростелекоме», который выступает оператором системы.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что на данный момент биометрию собирают 146 банков из 470, работающих в России. При этом услуги с помощью слепков лица и голоса предоставляют только четыре кредитные организации: Тинькофф Банк, Хоум Кредит Банк, Совкомбанк и Почта Банк. Опрошенные «Известиями» банки из топ-30, которые еще не предоставляют дистанционные услуги, планируют начать это делать до конца 2019 года.

К маю 2019 года количество людей, сдавших биометрические данные, увеличилось в три раза по сравнению с февралем, сообщили в ЦБ. Это связано с оптимизацией сбора информации, которая прошла в феврале-марте этого года, уверены в регуляторе. Время сбора биометрии сократилось с 30–40 минут до 5–10.

В целом в кредитных организациях отметили, что пока интерес к системе со стороны населения низкий, рассказали в опрошенных «Известиями» банках. Лишь ВТБ смог похвастаться тем, что среди его клиентов к системе присоединилось уже несколько тысяч человек. В основном регистрируются молодые люди в возрасте 20–30 лет, которые проживают в крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Казани).

Главным направлением для развития ЕБС должны стать государственные услуги, в частности выдача документов и регистрация договоров, также перспективно использовать биометрию в пропускном режиме, например, в аэропортах, считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Телемедицина и образование — вспомогательные направления, предполагает он.

Биометрическая идентификация действительно необходима в области государственных услуг, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он отметил, что в этой сфере есть махинации, например, с использованием электронной подписи. Идентификация нужна, чтобы никто не мог совершать сделку или зарегистрировать имущество от чужого имени, подчеркнул эксперт.