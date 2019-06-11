Банк ДОМ.РФ подал заявление о признании банкротом экс-гендиректора ГК Urban Group Андрея Пучкова, говорится в материалах Арбитражного суда Московской области.

Ранее суд зарегистрировал заявление «ДОМ.РФ» о признании банкротом основателя ГК Urban Group Александра Долгина.

Мосгорсуд 22 августа 2018 года признал законным заочный арест Пучкова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

В начале августа прошлого года экс-руководитель строительной компании был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

«Мы считаем, что следственные действия в отношении Пучкова были проведены с существенным нарушением закона. Дело было возбуждено по надуманным основаниям, не имевшим место в действительности», — ранее сообщила РАПСИ адвокат обвиняемого Наталия Котеночкина.

Уголовное дело в отношении Пучкова возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция данной статьи предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет.