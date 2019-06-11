Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность «РЕСО-Лизинг» в финансировании.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, - отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. – Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов».

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей», - подчеркнула инвестиционный управляющий Группы «РЕСО» Мария Селютина.

Организаторами сделки выступили АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению - АО «Альфа-Банк». Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.