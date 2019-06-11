Альфа-Банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.



В 2017 году Альфа-Банк подписал с Хотиным мировое соглашение по спору о его задолженности примерно на 700 млн долларов. «В последнее время было несколько случаев нарушения ковенантов по мировому соглашению, поэтому мы объявили всю задолженность срочной к платежу и сейчас подали иски, для того чтобы мы могли обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество», — рассказал глава банка, отвечая на вопрос о связи между задержанием Хотина, его уголовным делом и претензиями Альфа-Банка.

Иски «Альфы» по взысканию залогов связаны с ситуацией вокруг «Югры», продолжил Соколов. «В мировом соглашении, которое мы заключали, некоторые ковенанты тоже были связаны с «Югрой», — рассказал банкир. — Потом, когда произошли все эти события [арест Хотина], стали нарушаться ковенанты и мы начали действовать».

Хотина задержали в марте 2019 года, следствие вменяет ему хищение 7,5 млрд рублей денег вкладчиков банка. Фигурантами дела наряду с Хотиным выступают экс-глава правления «Югры» Дмитрий Шиляев, экс-президент Алексей Нефедов и ряд других сотрудников банка.

Альфа-Банк в мае, спустя месяц после задержания Хотина, подал в Мещанский районный суд Москвы пять исков о взыскании долгов с банкира. «Попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке успеха не имели, и банк вынужден был подать иск», — сообщали тогда в пресс-службе «Альфы». Ответчиком по некоторым искам выступают помимо Хотина еще семь связанных с ним компаний. Эти компании владеют бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центром Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице. торговым центром «Филион» на Багратионовском проезде, бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке.



«У Хотина два бизнеса — нефть и недвижимость», — сказал Соколов, отвечая на вопрос, какие активы банк может взыскать с Хотина. По кредитам Альфа-Банка есть реальные залоги, но «в них нефтяных активов нет», добавил он.

«Мы обеспечены залогом недвижимости. В этом плане мы достаточно хорошо себя ощущаем», — резюмировал предправления Альфа-Банка.