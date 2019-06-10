Новая методология Росстата не привела к заметному улучшению оценки динамики реальных располагаемых доходов: в 2018 году наблюдалась стагнация этого показателя, причем это происходило на фоне значительного увеличения реальной заработной платы и роста кредитования населения. Об этом говорится в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики. Как отмечают экономисты, в 2018 году был зафиксирован самый большой отрицательный разрыв темпов прироста реальной зарплаты и реальных денежных доходов.

По мнению экспертов, новая методика оценки доходов, расходов и сбережений, которая начала использоваться Росстатом с 2019 года, имеет ряд преимуществ по сравнению со старой методикой. В частности, она уточняет оценки оплаты труда наемных работников и доходов от предпринимательской деятельности, корректирует оценки расходов населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети и при приобретении транспортных услуг у иностранных компаний; учитывает сделки на первичном рынке и покупку недвижимости, находившейся в собственности юридических лиц; учитывает расходы, связанные с межграничной интернет-торговлей; уточняет оценки сбережений населения (более корректно учитывает валютные депозиты, операции с наличной валютой и иными финансовыми инструментами).

В соответствии с новой методологией расчета денежных доходов населения, в 2018 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,1% в годовом выражении, тогда как по старой методике они уменьшились на 0,2%. Согласно цифрам, публикуемым Росстатом за 2013—2017 годы, самое заметное отклонение доходов по старой и новой методологиям наблюдалось в 2016 году, но ни разу оно не превысило 1,5 процентного пункта.

«Видимо, новая методология прежде всего ведет к пониженным по сравнению со старой методологией значениям сбережений и более высоким значениям расходов населения — по крайней мере, за 2017 год», — заключают эксперты.

Они указывают, что, несмотря на высокий (плюс 6,8%) темп роста реальной заработной платы, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2018 году фактически не изменились. По данным ВШЭ, «если сравнить динамику темпов роста реальной заработной платы и реальных денежных доходов населения за 2000—2018 годы (взяв оба показателя до вычета налогов), становится очевидным, что в 2018 году был достигнут самый большой по абсолютной величине (7,2 п. п.) отрицательный разрыв темпов прироста реальной заработной платы и реальных денежных доходов».

Сложившаяся ситуация, как полагают эксперты ВШЭ, обусловлена снижением численности работников крупных и средних предприятий (при этом трудовой доход, включающий помимо зарплат в организациях оплату труда занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в том числе в неформальном секторе, в 2016—2018 годах был ниже и рос медленнее, чем средняя зарплата занятых в организациях); снижением реального размера пенсии (помимо отсутствия индексации пенсий для работающих пенсионеров, имел место эффект высокой базы, порожденный единовременной выплатой пенсионерам 5 тыс. рублей в начале 2017 года); сокращением удельного веса доходов от предпринимательской деятельности и собственности в доходах населения. Также негативное влияние на динамику реальных располагаемых доходов оказал рост обязательных платежей и взносов (они вычитаются из общей суммы доходов при расчете данного показателя).

«В I квартале 2019 года реальная заработная плата по всей экономике выросла на 0,4% год к году, а у работников бюджетной сферы… по нашим оценкам, на 0,2%, что объясняется решением провести индексацию заработных плат работников бюджетной сферы в этом году 1 октября. Численность работников бюджетной сферы, повышение зарплат которых предусмотрено майскими указами президента Российской Федерации 2012 года, продолжает снижаться: за I квартал 2019 года она сократилась на 1% год к году», — указано в обзоре ВШЭ.

Реальный размер назначенных пенсий в I квартале 2019 года увеличился на 0,7%, хотя индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05%. Эксперты в числе прочего указывают, что индексировались на 7,05% только начисленная пенсия и единая денежная выплата для неработающих пенсионеров, но не социальная надбавка для доведения размера пенсии до прожиточного минимума. Правда, такая схема позднее была признана ошибочной — пенсия неработающих пенсионеров будет дополнительно пересчитана, что, видимо, повлияет на итоги полугодия.

Реальные располагаемые доходы населения сократились по сравнению с I кварталом 2018-го на 2,3%, напоминают экономисты.



«Согласно прогнозу института «Центр развития» НИУ «ВШЭ», в 2019 году реальная зарплата вырастет на 1,5%, так что, скорее всего, роста реальных располагаемых доходов в 2019 году ожидать не приходится», — говорится в докладе.