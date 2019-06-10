Правительство РФ установило возможность принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей непосредственно сотрудниками центра. Кроме того, также можно оплачивать госуслуги платежными картами через электронный терминал МФЦ. Об этом говорится в документе,опубликованном на сайте Кабмина.

«Теперь также можно будет оплачивать госуслуги платежными картами через электронный терминал МФЦ. Это позволит решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ. Кроме того, гражданам больше не придется оплачивать комиссионные расходы за банковские операции», — говорится в документе.



Ранее оплатить налоги, пошлины и другие платежи в МФЦ возможно было только через терминальные устройства банковских организаций. За эти операции банки берут комиссию. Кроме того, в некоторых местностях, особенно в малонаселенных, экономически нецелесообразно открывать отделения или размещать банкоматы кредитных организаций.



Подписанным постановлением устанавливается возможность по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей сотрудниками центра.

Внесенные в правила организации деятельности МФЦ изменения позволят решить проблемы с оплатой услуг, возникающие прежде всего там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ. Кроме того, заявителям больше не придется нести комиссионные расходы за банковские операции.