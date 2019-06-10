В минувшем мае повседневные расходы продолжили сокращаться. Так, за месяц россияне в среднем потратили на 1,2% меньше, чем в апреле, свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир». Хотя обычно потребительская активность в мае немного повышалась по сравнению со спокойным апрелем, отмечают социологи.

«В этом году майские праздники оказались более продолжительными, чем в предыдущие годы. Не исключено, что многие наши соотечественники, воспользовавшись такой возможностью, продлили праздники, устроив себе полноценные каникулы. Отъезды на дачи или в турпоездки не могли не сказаться на домашнем потреблении, которое закономерно пошло на спад», — поясняет президент «Ромира» Андрей Милехин.



Таким образом, уже второй месяц подряд реальные, то есть «очищенные от инфляции», расходы остаются на самых высоких позициях за последние годы наблюдений. Как и в апреле, майские реальные расходы уступили только показателю 2015 года, оказавшись выше значений 2016—2018 годов.

Расходы в различных регионах страны в мае вели себя по-разному — где-то сокращались, где-то, наоборот, пошли в рост. Так, наибольшее сокращение майских повседневных трат было зафиксировано в Центральном ФО — на 6,4%. На северо-западе страны потребители в мае также потратили на 3,9% меньше, чем месяцем ранее. Сократились ежедневные траты и на юге страны — на 1,9%. В остальных же округах в разрезе месяца расходы выросли: так, в Приволжском ФО — на 2,6%, на Урале — на 2,9%, в Сибири — на 1,8% и на Дальнем Востоке — на 8,2%.

Относительно мая прошлого года был отмечен практически повсеместный рост расходов за исключением центра страны, где траты жителей сократились на 1,1%. В остальных округах траты жителей выросли — например, на скромные 0,7% на Юге или на заметные 9% в Приволжском и Уральском округах.

Общему снижению расходов в мае более других способствовали россияне с высокими доходами. Они сократили свои повседневные траты в последнем весеннем месяце сразу на 3,2%. У среднедоходников повседневные расходы в мае остались на уровне апреля. Низкодоходники же нарастили свои расходы за месяц на 0,6%. Относительно мая прошлого года наибольший рост расходов показали как раз низкодоходники — на 8,2%. Высокодоходники увеличили повседневные траты за год на 3,5%, а среднедоходники — на 2,6%.

