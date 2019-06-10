Банк «Ренессанс Кредит» размещает выпуск еврооблигаций объемом 50 млн евро со сроком погашения 5,5 года, сообщили в кредитной организации.

Книга заявок сформирована в запланированном объеме. Ставка купона составляет 10% годовых, следует из релиза. Размещение еврооблигаций и расчеты с инвесторами запланированы на 13 июня 2019 года.



«Размещение облигаций «Ренессанс Кредита» вызвало большой интерес у широкого круга как российских, так и международных инвесторов», — говорится в сообщении финучреждения.