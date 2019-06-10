Команды ПЦ «КартСтандарт» и РАМ БАНКа успешно завершили проект по миграции эмиссионного портфеля кредитной организации, представленного картами международной платежной системы Visa, а также ПВН-терминалов и банкоматной сети на мощности независимого оператора процессинговых услуг.

В результате миграции РАМ БАНК также сменил и спонсора в платежных системах, перейдя под спонсорство РНКО «Платежный Центр» (ООО), что позволяет кредитной организации вести деятельность в следующих статусах: косвенный участник в ПС «МИР» и ассоциат ПС Visa.

«Переход на новый процессинг создаст конкурентные преимущества для банка, позволит развить существующие карточные продукты и расширить спектр оказываемых услуг», – отметила Председатель Правления РАМ БАНКа Наталья Асанович.

В ближайшей перспективе банк планирует увеличение эмиссионного портфеля, а также реализацию совместно с ПЦ «КартСтандарт» ряда проектов, нацеленных на развитие карточных продуктов и расширение пула клиентских сервисов.

«Проект с РАМ БАНКом был реализован в короткие сроки. Его особенностью стала единовременная миграция в двух платежных системах – VISA и «МИР». Мы признательны команде банка за профессионализм и слаженную работу», – прокомментировала Майя Глотова, директор процессингового центра «КартСтандарт».

«КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa. В настоящий момент на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается свыше 50 млн карт и более 79 тыс. терминальных устройств более 100 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ). ООО «РАМ Банк» (бывш. ООО «Банк БЦК-Москва») — московский банк, ориентированный на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса, операции на валютном рынке, расчетно-кассовое обслуживание и кредитование коммерческих предприятий. Физическим лицам предлагаются РКО, обмен валюты, денежные переводы, банковские карты и др. ООО «РАМ Банк» является участником валютной секции ММВБ, международной финансовой сети S.W.I.F.T., систем расчетов Western Union, CyberPlat, участником ММВА, системы REUTERS, BLOOMBERG; участником Национальной фондовой ассоциации, ассоциированным членом Международной платежной системы VISA, членом Ассоциации российских банков, участником системы страхования вкладов.

Источник: ЦФТ