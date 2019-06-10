Лояльность граждан к жизни в кредит, как и доля тех, кто стал пользоваться потребительскими займами за год заметно выросла, свидетельствуют данные нового опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) для ЦБ. Об этом сообщает «Коммерсант» . Опрошенные фондом отмечают, что жизнь в долг в их ближайшем круге становится все популярнее.

В майские опросы ФОМ для Банка России был включен дополнительный набор вопросов о кредитных настроениях и поведении граждан. Прежде всего эти опросы фиксируют резкое увеличение лояльности респондентов к коммерческим займам и жизни в кредит, несмотря на снижение их реальных доходов, роста ставок по займам и доли тех, кому приходилось экономить, отказываясь от запланированных покупок (до 77% с 75%), в сравнении с соответствующим периодом 2018 года.

Так, доля тех, кто брал кредиты для «адаптации к инфляции», в мае 2019 года выросла до 9%, тогда как в 2017–2018 годах она составляла лишь 2–5% респондентов. При этом все большей популярностью пользуются потребительские кредиты (есть у 16% граждан), кредиты на неотложные нужды (у 11%) и кредитные карты (у 5%) — текущие выплаты по этим видам кредитных продуктов делают 32% респондентов. При этом темпы роста розничного кредитования являются одним из основных «ключевых среднесрочных рисков» разгона инфляции — это отмечают экономисты Всемирного банка в свежем «Докладе об экономике России №41».

На фоне того, как опросы ФОМ фиксируют снижение доли респондентов, «в целом негативно» относящихся к возможности заимствований (среди тех, кто ими не пользуется), доля домохозяйств, в которых есть кредиты, растет — с 34% в мае 2017-го до 38% в мае 2018 года и 44% в мае этого года. По наблюдениям граждан, среди их родственников, друзей, знакомых доля тех, кто выплачивает какой-либо кредит, также увеличилась за год с 26% до 34%. При этом справляться с текущей задолженностью домохозяйствам стало тяжелее — в мае 2017 года об этом говорили 14% респондентов, в мае 2018 года — 13%, а в мае 2019-го — 16%. Легче обслуживать долги перед банками из года в год становится лишь 2% опрошенных.

В бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды» говорится, что за ускорение темпов роста кредитования граждан в первом квартале 2019 года отвечают необеспеченные потребительские кредиты и автокредиты. «В целом регулятор не видит в настоящий момент рисков финансовой стабильности и принимает меры для предотвращения реализации этих рисков в будущем. При этом необходимо отметить возможные социальные риски, связанные с высокой долговой нагрузкой менее обеспеченных граждан», — заключают авторы документа. Экономисты Всемирного банка убеждены, что бум потребкредитования «может поставить под угрозу финансовую стабильность в случае ухудшения макроэкономической ситуации». При этом никто из наблюдателей не отмечает того факта, что быстро растет задолженность граждан друг другу: по опросам ФОМ, если в мае 2017 года она была у 11% респондентов, то в мае 2018 года — у 14%, а в мае 2019-го — уже у 18% граждан.