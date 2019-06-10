Онлайн-кассы РЖД начинают принимать карты ВТБ китайской платежной системы Union Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Реализованная технология упрощает процесс покупки билетов для туристов: они могут бронировать или приобретать проездные документы на поезда всех направлений с помощью карт UnionPay не только в пунктах продажи, но и онлайн на официальном сайте РЖД.

Сервис позволяет планировать трансграничные железнодорожные туры как из Китая, так и по России.