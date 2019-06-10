Morgan Stanley не планирует уходить из России, заявил РБК управляющий директор банка, глава Morgan Stanley по развивающимся рынкам региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Гергий Ворош. Компания возвращается к модели работы в 1990–2000 годах.



«Morgan Stanley не закрывает бизнес в России, это fake news. Мы работали в России 25 лет и планируем остаться здесь», — заверил Ворош.

В отчетности российской «дочки» Morgan Stanley говорилось, что группа планирует ликвидировать банк (соответствующее заявление она подаст в ЦБ в I квартале 2020 года), отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий, а также добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения. Свой бизнес в России Morgan Stanley собирается перевести в новую компанию, которая не будет попадать под требования о лицензировании и займется консалтинговыми услугами в сферах инвестиций и недвижимости.

По словам Вороша, такое решение связано только с вопросами банковского регулирования.



«Мы были банком, подпадающим под соответствующее регулирование. У нас больше не будет регулируемого банка, но для большинства направлений нашего бизнеса — корпоративные финансы, слияния и поглощения, рынки капиталов — это не нужно. Мы просто возвращаемся к модели, которая была у нас в России с 1994 года, когда мы начинали [работать здесь], до 2006 года», — добавил Ворош.

Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».

Morgan Stanley писал в отчетности, что на его финансовое положение в России могут оказать большое влияние «изменения в экономической ситуации». Банк отмечал, что развивающиеся рынки, в том числе российский, подвержены «экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков».

«Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их неоднозначной интерпретации», — указывал банк.